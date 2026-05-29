Países europeos condenan el "acto irresponsable" de Rusia tras el impacto de un dron en Rumanía

Archivo - Bandera de la UE y de Rumania en una manifestación en el país. - Europa Press/Contacto/Cristian Cristel - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Distintos países europeos han expresado este viernes su condena al "acto irresponsable" de Rusia tras el impacto en la madrugada de este viernes de un dron contra un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania y Moldavia, acusando a Moscú de dar un paso más en su escalada militar en la guerra contra el país vecino.

En declaraciones a la emisora Radio Francia, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha descrito el incidente vivido en Rumanía, socio de la UE y de la OTAN, como un "acto irresponsable de Rusia" y ha confirmado la convocatoria del embajador de Rusia en Francia para trasladarle que la escalada de las últimas jornadas con "ataques masivos" contra civiles, "las amenazas sobre los diplomáticos franceses y europeos" y "este nuevo acto irresponsable" se trata de "intimidaciones inconsecuentes y vanas" que no van a hacer cambiar la posición de apoyo a Kiev.

Según Barrot, este tipo de incursiones que se suman a los incidentes en Polonia, Letonia o Lituania son "un intento desesperado" del presidente ruso, Vladimir Putin, "de ocultar su fracaso". A su juicio, tras más de cuatro años de guerra en Ucrania sin haber logrado sus objetivos, "la duda se ha instalado en Moscú".

Respecto a la respuesta de la OTAN, que tiene presente una batallón de combate en Rumanía y mantiene una misión de patrullaje aéreo, Barrot ha asegurado que la Alianza Atlántica cuenta con "toda una gama de respuestas posibles". "Si la seguridad de un país de la OTAN se ve comprometida, la respuesta puede ser devastadora", ha subrayado, insistiendo en que la OTAN será "firme" pero "proporcionada" en su réplica.

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, ha subrayado que el ataque pone de manifiesto una vez más que la unidad de Europa y la OTAN "es más importante que nunca". "Hungría condena enérgicamente todos los ataques que ponen en peligro a la población civil y suponen una violación del territorio y el espacio aéreo de un Estado miembro soberano de la UE y de la OTAN", ha señalado.

De lado de Austria, el canciller de Austria, Christian Stocker, ha calificado el episodio de "otra peligrosa escalada" de Rusia "absolutamente reprobable". "Lo condeno en los términos más enérgicos posibles. Estamos en plena solidaridad con nuestros amigos y socios en Rumanía y deseamos una pronta recuperación a los heridos", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de esfuerzos conjuntos europeos para reforzar las capacidades frente a la amenaza que representan los ataques con drones.

Su homólogo checo, Andrej Babis, ha expresado su condena de los ataques contra la infraestructura ucraniana, apuntando que "uno de los drones alcanzó también un edificio residencial en territorio de Rumanía e hirió a dos personas". "República Checa se mantiene firmemente al lado de nuestros socios de la alianza y, de igual manera, condenamos la continua agresión rusa contra Ucrania", ha señalado.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha señalado su condena insistiendo en que Moscú "está cruzando otra línea en su guerra de agresión contra Ucrania" e incidiendo en que Helsinki se mantiene al lado de una aliada como Rumanía y continúa apoyando a Ucrania en su defensa.

PAÍSES BÁLTICOS SEÑALAN QUE NO PUEDE SER NUEVA REALIDAD

Mientras los países bálticos han sido especialmente firmes en su condena, tras señalar la primera minista lituana, Inga Ruginiene, este ataque se trata de una nueva incursión en el flanco oriental de la OTAN como resultado de la guerra rusa contra Ucrania. "Esta vez en Rumanía, con personas heridas. Esto no debe convertirse en una nueva realidad a la que simplemente nos acostumbremos", ha señalado, reiterando la "necesidad urgente" de "ejercer la máxima presión" sobre Rusia para que ponga fin a "su guerra brutal y criminal", dar más apoyo a Kiev y tomar medidas "para fortalecer el flanco oriental de la OTAN".

De lado de Letonia, el presidente, Edgars Rinkevics, ha subrayado su "plena solidaridad" con Bucarest, apuntando que está dispuesta a apoyar "las medidas apropiadas para prevenir tales violaciones", mientras que el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, ha acusado a Rusia de "persiguir sus objetivos mediante brutales ataques con drones y misiles". "El creciente nerviosismo de Putin ante estos fracasos aumenta el riesgo de que se produzcan incidentes peligrosos. El ataque con drones de anoche contra un edificio residencial en Rumanía es un claro recordatorio de que la agresión de Rusia se extiende más allá de Ucrania y amenaza directamente a los aliados de la OTAN", ha apuntado.