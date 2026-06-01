Los países del Golfo condenan los "continuados ataques hostiles" de Irán contra Kuwait

Archivo - Bandera de Kuwait en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (conocido como CCG) ha condenado este lunes los "continuados ataques hostiles" de Irán contra Kuwait, que ha acusado a las fuerzas iraníes de un nuevo bombardeo, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara un ataque contra una "base" de Estados Unidos en la zona en respuesta a nuevos bombardeos estadounidenses contra el país.

El secretario general del organismo, Jasem Mohamed al Budaiui, ha subrayado en un comunicado que "estas acciones representan una escalada peligrosa e irresponsable, una flagrante violación de la soberanía de Kuwait y de todas las leyes y normas internacionales, y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad regional".

Así, ha subrayado que la continuación de estos ataques supone una postura "inaceptable" por parte de Irán que "socava todos los esfuerzos destinados a mantener la seguridad y la estabilidad", motivo por el que ha pedido a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades" y "adopte una postura firme y disuasoria" frente a Teherán.

Al Budaiui ha incidido en que todos los países del bloque --integrado por Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Omán y Qatar)-- "están unidos y mantienen una posición firme junto al Estado de Kuwait, en apoyo a todas las medidas y pasos que dé para proteger su seguridad, salvaguardar su soberanía e integridad territorial, y mantener la seguridad de sus ciudadanos y residentes".

Horas antes, el Ejército kuwaití aseguró que los sistemas de defensa antiaérea estaban "respondiendo a amenazas de misiles y drones", después de que Irán afirmara que había atacado una "base" de Estados Unidos en la región tras un bombardeo estadounidense contra territorio iraní.

Por su parte, el Ejército de Estados Unidos ha reivindicado ataques contra "radares y estaciones de mando y control de drones iraníes" a lo largo de este fin de semana en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, situadas a ambos lados --oriental y occidental, respectivamente-- del estrecho de Ormuz, en respuesta al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense.