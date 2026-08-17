Pakistán aboga por desempeñar un "papel constructivo" junto a Arabia Saudí y Turquía para garantizar la defensa

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (archivo) - GOBIERNO DE PAKISTÁN - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha apostado este lunes por desempeñar un "papel constructivo" junto a Arabia Saudí y Turquía para garantizar su defensa tras la firma del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, con el que buscan acciones conjuntas más eficaces ante posibles tensiones en Oriente Próximo.

"Profundamente agradecido por las amables palabras de apoyo del presidente Donald Trump sobre la firma del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca. Junto con Arabia Saudí y Turquía, Pakistán continuará desempeñando un papel constructivo para garantizar la defensa de nuestros países, así como de toda la región", ha destacado, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha aplaudido las acciones de Trump por su "liderazgo", el cual ha descrito como "valiente y decisivo", y ha señalado que el magnate neoyorquino "ha ayudado a evitar una catástrofe nuclear en el sur de Asia y ha contribuir a salvar millones de vidas".

"La paz duradera es el prerrequisito más esencial para un futuro brillante y próspero para nuestros pueblo", ha indicado en relación con un pacto que fue firmado entre las partes el pasado 7 de agosto y que ha sido descrito por el propio Trump como algo "grande".

El acuerdo llega porque después de que Riad e Islamabad firmaran un acuerdo de defensa el año pasado, el cual planteaba una posible disuasión conjunta. Ya entonces, el ministro de Defensa paquistaní, Jawaja Asif, no descartaba incluir a un tercer país en la fórmula.

Con este histórico pacto, los tres países buscan fortalecer su cooperación en Defensa en el marco de la guerra en Oriente Próximo, que ha afectado a territorio saudí y ha interrumpido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo en la región.