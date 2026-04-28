Pakistán aborda con Nueva Zelanda los esfuerzos diplomáticos con Irán y EEUU y la crisis en Ormuz

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (archivo) - Violaine Martin/Un Photo/Dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha tratado este martes con su homólogo de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, los esfuerzos diplomáticos en marcha con Irán y Estados Unidos, cuando el foco internacional se centra en el estrecho en Ormuz.

"Los dos líderes intercambiaron opiniones sobre la evolución de la situación en Oriente Próximo. El primer ministro informó sobre los esfuerzos diplomáticos en curso de Pakistán y sus iniciativas para promover la paz y la desescalada en la región", ha señalado la oficina del primer ministro paquistaní en un mensaje en redes sobre un intercambio que ha calificado de "cálido y cordial".

Sarif ha incidido en su compromiso con que avance "la paz, el diálogo y la estabilidad en la región".

Según ha indicado Islamabad, el dirigente neozelandés ha expresado su "profunda apreciación" por las iniciativas diplomáticas de Pakistán y transmitió "sus mejores deseos para el éxito de los esfuerzos de mediación".

Estos movimientos se producen en un momento en el que diversos actores internacionales exploran vías para rebajar la tensión entre Estados Unidos e Irán, incluyendo Omán como uno de los tradicionales canales entre ambas potencias, después de una serie de visitas diplomáticas a Islamabad por parte de las autoridades iraníes durante el fin de semana.

Nueva Zelanda, junto a Australia y países de la región del Pacífico, es uno de los países más expuestos, por su situación geográfica y su dependencia del comercio exterior, a la incertidumbre en el paso estratégico de Ormuz.