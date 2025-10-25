Pakistán y Afganistán celebran en Estambul su segunda reunión tras la escalada militar

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Afganistán y Pakistán se han reunido este sábado en Estambul (Turquía) en la segunda cita entre ambas partes desde la escalada bélica que se cobró decenas de vidas entre el 9 y el 19 de octubre.

Islamabad aspira a pactar un mecanismo para evitar que las milicias de los talibán paquistaníes (Tehrik e Taliban Pakistan, TTP) puedan perpetrar ataques en suelo paquistaní apoyándose en su presencia en suelo afgano, según han destacado responsables paquistaníes citados por medios del país.

Este encuentro celebrado en la ciudad se centrará en prorrogar el alto el fuego, respeto a la integridad territorial mutuo y otras cuestiones relacionadas.

La delegación afgana está liderada por el viceministro del Interior afgano, Rahmatulá Muyib, y también incluye al embajador afgano en Qatar, Suhail Shahín; al director de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nur Ahmad Nur; el viceministro de Defensa Nurulrahman Nusrat o el portavoz del Ministerio de Exteriores Abdul Qahar Balji, según recoge la televisión afgana Tolo TV.

El primer encuentro entre Pakistán y Afganistán se produjo el 19 de octubre en Doha gracias a la mediación de Qatar y Turquía, y en él ambas partes pactaron un alto el fuego. Sin embargo, el comercio fronterizo continúa suspendido.

Los combates estallaron tras una ofensiva de los talibán en la frontera después de denunciar varios bombardeos de Pakistán contra el país, incluido uno en Kabul que habría tenido como objetivo al líder del grupo TTP --conocido como los talibán paquistaníes--, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud, parece haber escapado con vida.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.