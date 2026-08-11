Pakistán afirma que EEUU e Irán están cerca de "algún tipo de acuerdo" pese la retórica beligerante de Trump

Donald Trump, presidente de EEUU. - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha asegurado este martes que Washington y Teherán están cerca de "algún tipo de acuerdo", en contraste con los mensajes que las dos partes vienen lanzando en las últimas semanas, incluyendo una retórica cada vez más beligerante por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Las cosas vuelven a perfilarse a favor de un acuerdo de paz. Las señales de los últimos dos o tres días indican que estamos cerca de llegar a algún tipo de acuerdo", ha dicho el ministro de Defensa en declaraciones a la agencia Bloomberg.

Esta posibilidad de un acuerdo cercano entre Estados Unidos e Irán para normalizar la situación en el estrecho de Ormuz que perfilan las autoridades de Pakistán, que ejercen como mediadoras, llega después de que en la víspera Trump exigiera a Irán el pago de indemnizaciones por "todas las personas que ha matado".

Trump respondía así a las reclamaciones de Irán de recibir una compensación económica de Estados Unidos por haber incumplido el acuerdo de entendimiento, ahora caducado, que las partes aceptaron en junio.

Mientras tanto, el tira y afloja entre las partes continúa. Trump sugirió que podría cambiar de estrategia y asfixiar un poco más todavía la dañada economía de Irán en lugar de lanzar nuevos ataques aéreos para presionar para esta reapertura de Ormuz, que Teherán solo contempla si Washington cesa los bloqueos sobre sus puertos y libera los activos congelados en bancos extranjeros.

Entre las condiciones de Irán está, por supuesto, el fin de los ataques, sobre su territorio, pero también los bombardeos que el Ejército israelí viene lanzando sobre el sur de Líbano, punto que aparecía en ese acuerdo de entendimiento, ya considerado papel mojado.