Pakistán alerta sobre repunte de tensiones entre EEUU e Irán y asegura que "no hay alternativa a la diplomacia"

Archivo - El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, durante una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán, país que ha ejercido de mediador principal entre Estados Unidos e Irán para el acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades, ha señalado este miércoles su "preocupación" por el repunte de las tensiones bélicas entre Washington y Teherán, insistiendo en que un nuevo conflicto a gran escala "no beneficia a nadie" y señalar que no existe "alternativa" al "diálogo y la diplomacia".

"Pakistán expresa su profunda preocupación por la escalada de las tensiones en la región. Un nuevo conflicto no beneficia a nadie. Pakistán hace un llamamiento a todas las partes para que actúen con moderación y se abstengan de realizar acciones que puedan socavar aún más la paz y la estabilidad regionales", ha afirmado el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado respecto al auge de las tensiones por los ataques a buques en el paso de Ormuz y la subsiguiente respuesta militar de Estados Unidos, entre reproches mutuos de incumplimiento del acuerdo.

De esta forma, Islamabad ha reiterado que el único camino pasa por encauzar la crisis por la vía diplomática. "No existe alternativa al compromiso continuo, el diálogo y la diplomacia para alcanzar el objetivo común de la paz en la región", ha afirmado.

La diplomacia paquistaní, junto a Qatar, la gran artífice del acuerdo preliminar firmado a mediados de junio para parar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, ha insistido en que las partes "cumplan sus respectivos compromisos en virtud del Memorando de Entendimiento (MoU) de Islamabad".

De esta forma, ha incidido en que "sigue siendo una base duradera para el entendimiento, el respeto mutuo y la prosperidad compartida en la región y más allá". Al tiempo ha reiterado la disposición a mediar entre las partes para lograr los objetivos citados.

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado dudas respecto a llegar a un acuerdo con Irán, aunque ha incidido en que, bajo ningún concepto, se permitirá a Teherán que se haga con armas nucleares. "Los conozco y no estoy seguro de querer llegar a un acuerdo con ellos. Podemos jugar a esos juegos, pero no estoy seguro de querer hacer un acuerdo", ha dicho en pleno pico de las tensiones con la República Islámica tras el cruce de ataques de esta madrugada y tras advertir sobre posibles nuevos bombardeos.

Los últimos bombardeos estadounidenses contra Irán son descritos por Washington como una respuesta a los ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz, donde Irán exige que se coordine con Teherán la navegación.