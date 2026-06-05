Pakistán anuncia la muerte de otros seis supuestos separatistas baluches en el oeste del país

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este viernes la muerte de seis supuestos integrantes del grupo separatista Ejército de Liberación Baluche (BLA) en una nueva operación en la provincia de Baluchistán (oeste), antes de volver a acusar a India de respaldar los ataques por parte del grupo en esta zona del país euroasiático.

Así, ha manifestado que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación en Panjgur por informaciones sobre la presencia de "terroristas del grupo subsidiario indio Fitna al Hindustan", nombre que da Islamabad al BLA. "Durante la operación, nuestras fuerzas atacaron de forma efectiva múltiples posiciones terroristas y, tras un intercambio de disparos, seis terroristas respaldados por India fueron enviados al infierno", ha dicho.

El Ejército ha recalcado que también fueron incautadas armas, municiones y explosivos y ha reseñado que las operaciones siguen en la zona, al tiempo que ha hecho hincapié en que las mismas "seguirán a todo ritmo para eliminar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero".

El comunicado ha sido publicado apenas unos días después de que Pakistán anunciara la muerte de 17 supuestos integrantes del BLA en otra operación en Baluchistán, hecho que el Ejército paquistaní enmarcó en su respuesta al atentado perpetrado en mayo contra un tren en la zona, un suceso que dejó al menos 30 muertos.

Las autoridades denunciaron el 24 de mayo el descarrilamiento de un tren en Baluchistán a causa de una explosión en la capital de la provincia, Quetta, un suceso achacado al BLA, que en 2025 perpetró un atentado de estas características en esta misma zona del país centroasiático.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.