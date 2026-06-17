Pakistán anuncia la repatriación de 30 marineros iraníes, la mayoría de un buque interceptado por EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ofrece declaraciones. - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han anunciado este miércoles que facilitarán la repatriación de 30 marineros iraníes atrapados en el país, la mayoría procedentes de un buque interceptado por Estados Unidos en el marco del bloqueo naval al estrecho de Ormuz de las últimas semanas.

"Pakistán se complace en facilitar la repatriación de 30 ciudadanos iraníes. Entre ellos se encuentran ocho pescadores iraníes rescatados en el mar por el buque británico 'MMA Valour' tras encallar su embarcación, y 22 tripulantes iraníes del buque 'Lenore/Davina', interceptado recientemente por las autoridades estadounidenses", ha informado el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en un mensaje en redes sociales.

Según ha dicho, está previsto que los dos grupos de marineros iraníes pasen por Karachi en los próximos días, en una operación coordinada con todos los países implicados.

"Seguimos en estrecha coordinación con las autoridades iraníes, estadounidenses y británicas para garantizar el tránsito seguro y el pronto regreso de nuestros hermanos iraníes a su patria", ha indicado el ministro de Pakistán, recalcando el compromiso del país con "la cooperación humanitaria y con prestar toda la ayuda posible" a los "hermanos iraníes".

Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo, a causa de la ofensiva de Washington y Tel Aviv, y proceder a la repaertura del paso de Ormuz.