Pakistán eleva a 352 los talibán muertos tras la escalada de violencia con Afganistán

Daños en la provincia de Kandahar (Afganistán) consecuencia de bombardeos paquistaníes. - Europa Press/Contacto/Arghand

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno paquistaní ha elevado la cifra de talibán fallecidos como consecuencia de los ataques entre Afganistán y Pakistán de 331 a 352 en las últimas horas, en el marco de unos enfrentamientos recrudecidos tras el bombardeo de posiciones afganas por parte del Ejército de Pakistán.

El ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, ha añadido que más de 535 afganos han resultado heridos y que los militares paquistaníes han derribado 130 puestos fronterizos y capturado otros 26. Al menos 171 tanques y vehículos han sido destruidos en unos bombardeos que han tenido como objetivo 41 localizaciones del país gobernado por los talibán.

Tarar, cabe matizar, habla en su balance de talibán afganos. No obstante, desde el comienzo de su operación, Islamabad ha incluido a los talibán paquistaníes dentro de sus correligionarios afganos, como ha recordado al mismo tiempo en redes sociales Mosharraf Zaidi, el portavoz de Exteriores de la oficina del primer ministro de Pakistán.

Las autoridades paquistaníes han acusado este sábado a Kabul de mentir sobre el supuesto derribo de un avión militar y han considerado "falsas y sin fundamento" estas afirmaciones de los talibán, según las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tahir Hussain Andrabi, recogidas por Geo TV.

Durante los combates de este sábado, Afganistán aseguró haber destruido un avión militar paquistaní y capturado al piloto.

El Gobierno de Pakistán declaró este viernes una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades como Kandahar.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" de TTP y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha condenado este sábado la escalada de violencia en la frontera entre ambos países y ha instado a las partes a resolver sus diferencias mediante el diálogo, al tiempo que ha exigido una desescalada "inmediata", así como el respeto de todas las partes al Derecho Internacional.