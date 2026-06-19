Pakistán e Irán ven los ataques israelíes en Líbano como un peligro para la segunda fase del diálogo con EEUU

Imegen de archivo del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, de visita en Pakistán - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Pakistán, Mohamed Ishaq Dar, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, han coincidido en que la persistencia de Israel en "violar el alto el fuego en Líbano" representa una amenaza para la segunda fase de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos que ha comenzado este jueves.

Dar, según ha informado el Ministerio de Exteriores de Pakistán en su recuento de la llamada, ha expresado a Araqchi "sus mejores deseos para el comienzo de la siguiente fase de negociaciones" y su esperanza de que "el proceso se desarrolle sin problemas y produzca resultados positivos".

Sin embargo, ambos líderes destacaron su "seria preocupación" por las violaciones del alto el fuego llevadas a cabo por Israel en Líbano.

Araqchi también ha agradecido a Pakistán, uno de los principales mediadores internacionales, la repatriación de treinta 30 ciudadanos iraníes, incluidos ocho pescadores rescatados en el mar por Reino Unido y 22 miembros de la tripulación recientemente interceptados por Estados Unidos durante su bloqueo al perímetro de Ormuz.