Pakistán mata a seis supuestos miembros del grupo armado TTP cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han anunciado la muerte de seis presuntos miembros del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) en sendas operaciones en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán, después de la muerte el martes de otros cinco sospechosos en un enfrentamiento en la zona.

El Departamento Antiterrorista de Jáiber Pastunjua ha indicado a través de redes sociales que una primera operación en Kohat se ha saldado con tres "peligrosos terroristas" muertos y la incautación de armas y municiones, antes de agregar que los sospechosos eran miembros de Fitna al Juarij, nombre que Islamabad da a TTP.

Asimismo, ha apuntado que una segunda operación en Mardan se ha saldado con la muerte de otros tres sospechosos y la incautación de fusiles de asalto y granadas. El organismo ha resaltado que los tres muertos estaban buscados por las autoridades por su papel en "terrorismo y asesinatos".

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.