Pakistán mata a seis supuestos talibán paquistaníes en una operación cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han anunciado este miércoles la muerte de seis presuntos integrantes del grupo armado Tehrik-i-Taliban (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en una nueva operación en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán.

El Departamento de Lucha Antiterrorista de Jáiber Pastunjua ha señalado en un comunicado en redes sociales que los seis sospechosos eran "terroristas muy buscados" por las autoridades, antes de afirmar que la operación fue llevada a cabo junto a la Policía de la localidad de Bajo Dir.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha aplaudido la "operación exitosa" en la zona y ha ensalzado la "profesionalidad" de las fuerzas de seguridad, según un mensaje publicado por la cartera a través de redes sociales.

Los muertos eran sospechosos de estar detrás de un ataque contra un puesto de seguridad en la zona, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'. La operación se ha saldado además con la incautación de varios fusiles de asalto, granadas de mano y munición.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.