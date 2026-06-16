Palestina condena la apertura en Jerusalén de una 'embajada' de Somalilandia ante Israel

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas (archivo) - Wolfgang Kumm/dpa - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Palestina ha reiterado sus críticas a las autoridades de la región semiautónoma somalí de Somalilandia por su decisión de abrir en Jerusalén su Embajada en Israel, después de la inauguración el lunes de la legación, un paso que ha descrito como "una flagrante violación" del Derecho Internacional.

El Ministerio de Exteriores palestino ha condenado "firmemente" la apertura "en el Jerusalén ocupado" de "la llamada embajada de la autoproclamada Somalilandia", antes de recalcar que "es un intento de la ocupación israelí y las autoridades somalilandesas de legitimar su presencia en una tierra sobre la que no tienen derechos legales o políticos".

Así, ha subrayado que "cualquier medida o acuerdo diplomático o político, o cualquier cambio al estatus o carácter geográfico o demográfico de Jerusalén, es nulo e inválido y no tiene efectos legales", al tiempo que ha manifestado que cualquier apertura de misiones diplomáticas en Jerusalén supone "una violación" de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La cartera ha rechazado igualmente el reconocimiento de Israel a la independencia de Somalilandia y ha mostrado su "apoyo total a la soberanía, unidad e integridad territorial de Somalia". En este sentido, ha pedido a la comunidad internacional que respete las resoluciones internacionales y "no den pasos que animen o inciten a la potencia ocupante a violar el Derecho Internacional".

Por último, el Ministerio de Exteriores palestino ha solicitado a la comunidad internacional que "adopte todas las medidas necesarias para proteger el estatus legal e histórico del Jerusalén ocupado como parte integral del territorio palestino ocupado desde 1967 y como capital del Estado de Palestina", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

La legación fue inaugurada el lunes por el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, un acto en el que ensalzó los lazos con Israel, que en diciembre de 2025 se convirtió en el primer país del mundo en reconocer la independencia de esta región semiautónoma de Somalia.

Tanto el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel como el posterior nombramiento de embajadores y anuncio de apertura de embajadas han sido condenados tanto por Somalia como por las autoridades palestinas, así como por bloques como la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe, que no reconocen la independencia del territorio y respaldan la unidad territorial somalí.

Además, el traslado de Embajadas o la apertura de legaciones en Jerusalén --iniciado en 2018 por Estados Unidos, durante el primer mandato de Donald Trump a la Casa Blanca-- ha sido criticado por las autoridades palestinas y por la mayoría de la comunidad internacional. Naciones Unidas considera que rompe de forma unilateral el 'statu quo' para la ciudad, cuyo estatus final debe ser resuelto a través de las negociaciones directas de paz.