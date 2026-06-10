Palestina habla de "paso en la dirección correcta" tras las sanciones de varios países a colonos violentos

Archivo - El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, atiende a los medios de comunicación durante la Reunión ministerial de Madrid+ por la implementación de la solución de los dos Estados, en el Ministe - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Palestina ha descrito como "un importante paso en la dirección correcta" la decisión de Francia, Reino Unido, Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda de adoptar acciones conjuntas para imponer sanciones contra colonos israelíes extremistas y violentos ante el deterioro de la situación en Cisjordania, denunciando que hasta ahora han actuado con "una impunidad casi total".

El Ministerio de Exteriores palestino ha aplaudido el paso de estos países ante "la peligrosa escalada del terrorismo de los colonos y sus crímenes organizados en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

Así, ha resaltado que la decisión "es consistente con los principios, valores y leyes adoptados por estos países y ratificados por acuerdos internacionales", antes de defender que supone además "afirmar que el Derecho Internacional no es retórica política, sino una obligación práctica que debe ser respetada y aplicada".

La cartera ha incidido además en que "la actividad en asentamientos coloniales en todas sus formas es ilegítima e ilegal" y que "supone una amenaza directa a los derechos inalienables del pueblo palestino y pone en peligro la seguridad y la estabilidad", antes de denunciar los "ataques diarios" contra la población palestina en Cisjordania.

En este sentido, ha subrayado que estos ataques "son parte de una política oficial israelí fundamentada en la expansión de los asentamientos, el desplazamiento forzoso y la confiscación de tierra palestina". "Todas estas acciones son llevadas a cabo bajo protección directa y apoyo del Ejército de ocupación", ha denunciado.

"Esto requiere unas medidas internacionales más serias y efectivas para que los implicados en estos crímenes, incluidos los integrantes del extremista gobierno de ocupación, rindan cuentas", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que eso pasa también por "sanciones más disuasorias contra la totalidad del sistema colonial de asentamientos".

Los citados gobiernos anunciaron el martes "medidas coordinadas para imponer sanciones y otras acciones destinadas a exigir responsabilidades a los colonos extremistas por los horribles niveles de violencia ejercida contra civiles palestinos", tras lo que Francia anunció además una prohibición de entrada al país al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich.

El Gobierno de Israel reaccionó rechazando "rotundamente" unas medidas que calificó de "vergonzosas", antes de atribuir las sanciones al "intento de imponer una postura política sobre el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel y sobre el conflicto israelo-palestino, camuflada como medidas contra la violencia".