París pide la liberación del periodista francés Raphael Boukandoura, detenido en Turquía

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Francia. - Rachel Sommer/dpa - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han pedido este martes que el periodista francés Raphael Boukandoura, detenido un día antes junto a una decena de personas durante una protesta contra la ofensiva militar del Ejército sirio en el noreste del país, "sea liberado lo antes posible".

"Anoche nos enteramos de la detención del periodista francés Raphael Boukandoura mientras cubría una manifestación en Estambul. Nuestra misión diplomática en Turquía sigue de cerca la situación y está lista para brindar protección consular", han explicado fuentes del Ministerio de Exteriores francés en declaraciones a Europa Press.

La formación prokurda turca Partido por la Igualdad y la Democracia Popular (DEM) había informado previamente de que Boukandoura, que trabajaba para medios como el diario 'Ouest-France' y 'Courrier International', fue detenido delante de la sede del partido en el distrito de Sancaktepe de la ciudad de Estambul.

Así, ha explicado que las fuerzas de seguridad habrían procedido al arresto después de que miembros de la formación leyeran un comunicado en el que pedían "la detención inmediata de los ataques y la protección de los civiles en el noreste de Siria".