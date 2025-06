Parlamentarios de Irán dicen que EEUU e Israel buscan tender "una trampa estratégica" con las conversaciones nucleares

Resaltan que Washington "no es serio en las negociaciones" y piden "gran vigilancia" y "una respuesta decisiva"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios de Irán han advertido este martes de que Estados Unidos e Israel intentan convertir las conversaciones sobre el programa nuclear iraní en "una trampa estratégica" para el país, a pocos días de una sexta ronda de contactos indirectos entre las delegaciones iraní y estadounidense.

Así, han señalado en un comunicado en que las "pruebas sólidas" apuntan a que "no hay que confiar en Estados Unidos y el actual proceso de negociaciones", antes de subrayar que "Estados Unidos, en coordinación con el régimen criminal sionista (...) intenta convertir las negociaciones en una trampa estratégica para Irán".

Los firmantes han resaltado que "es necesaria gran vigilancia y una respuesta decisiva por parte del equipo negociador y el Gobierno" y han manifestado que la situación durante los últimos días, incluida la propuesta estadounidense y la postura del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), generan "una atmósfera de una sensibilidad sin precedentes" contra Irán.

"La información disponible y los informes sobre las negociaciones indican que Estados Unidos no es serio en las negociaciones y que ha fijado como objetivo la imposición y la coacción al adoptar posiciones ofensivas totalmente contrarias a los derechos inalienables del pueblo iraní", han manifestado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

En este sentido, los parlamentarios han incidido en que "los derechos inalienables del pueblo iraní bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) no son negociables de ningún modo" y en que "cualquier plan que viole estos derechos debe ser rechazado", al tiempo que ha pedido "no diferenciar" entre Estados Unidos e Israel.

El comunicado de los parlamentarios ha sido publicado un día después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmara que la próxima ronda de conversaciones tendrá lugar este domingo en la capital omaní, Mascate, en el que será el sexto encuentro entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo pacto sobre el programa nuclear del país asiático.

Apenas unas horas antes, el propio Baqaei había desvelado que Irán presentará "pronto" una contrapropuesta a Estados Unidos, que la semana pasada entregó a Teherán su postura de cara a resolver las tensiones en torno al programa nuclear iraní, tras recalcar que el borrador de Estados Unidos es "inaceptable" por pedir el fin de los trabajos de enriquecimiento de uranio.

Los contactos entre las partes son los primeros de este tipo desde la retirada de Washington en 2018 del histórico acuerdo nuclear firmado tres años, una medida adoptada durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), que ahora ha apostado por relanzar las conversaciones para intentar forjar un nuevo acuerdo con Teherán.