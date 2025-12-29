El Parlamento de Irak elige a Haibat al Halbusi como su presidente en la primera sesión tras las elecciones

Archivo - Bandera de Irak en la capital, Bagdad (archivo) - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Irak ha elegido este lunes a Haibat al Halbusi como presidente del organismo, en la que ha sido su primera sesión tras las elecciones legislativas celebradas hace cerca de un mes y medio en el país asiático.

El Legislativo ha indicado que Al Halbusi ha obtenido 208 votos, por los 66 de Salem al Isaui y los nueve de Amer Abdulyabar. "El Parlamento iraquí elige a Haibat al Halbusi como su presidente", ha apuntado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Al Halbusi, miembro del partido suní Taqadum, se ha impuesto así en la votación después de que la mayoría de los partidos suníes alcanzaran un acuerdo a última hora del domingo para respaldarle como candidato. Inmediatamente después de la votación, ha jurado el cargo.

En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.

Las elecciones parlamentarias se saldaron con la victoria de la coalición encabezada por el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, Construcción y Desarrollo, que abrió un proceso de negociaciones para formar un gobierno de coalición de cara a lograr una estabilidad política en el país centroasiático.