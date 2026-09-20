El Parlamento iraní tramita una iniciativa para la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear

Archivo - El Majlis o Parlamento de Irán (archivo) - Icana / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado iraní Alí Hayideliganí ha anunciado la presentación de una iniciativa por la vía de urgencia para que el Majlis o Parlamento iraní apruebe la retirada de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Recientemente varios representantes han presentado un plan de tres puntos para la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear que debe ser incluido en la agenda por la Mesa porque ante las condiciones específicas del país continuar en el TNP solo perjudica al país", ha explicado Hayideliganí en declaraciones recogidas por el diario iraní 'Sharg'.

También el director de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ibrahim Azizi, ha planteado que la opción de la salida del TNP "está sobre la mesa".

"Se han preparado planes en el Parlamento para la retirada del TNP. Este plan ha sido firmado por varios representantes, pero que sea una decisión oficial es necesaria una coordinación y consolidación de los pilares del sistema", ha explicado.

"Si un día los pilares del sistema islámico llegan a la conclusión de que la pertenencia al TNP ya no es beneficiosa, sino que nos perjudica, evidentemente tomarán las decisiones apropiadas", ha añadido.

Irán firmó el TNP en 1968 y lo ratificó en 1970. Su firma implica aceptar las salvaguardas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para garantizar que el uso de la energía nuclear sea exclusivamente pacífico, renunciando así al desarrollo de armas nucleares.