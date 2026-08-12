El Parlamento de Líbano da luz verde a una ley de amnistía que beneficiará a miles de presos

Archivo - El presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri - Ali Fawaz/Lebanese Parliament/Dp / Dpa - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Líbano ha dado luz verde este miércoles a una esperada ley de amnistía que reduce la duración de ciertas condenas, una medida que beneficiará a miles de presos en el país y que se produce tras la aprobación de la abolición de la pena de muerte.

La aprobación, no obstante, no ha estado exenta de polémica. Los diputados del liberal Movimiento Patriótico Libre (FPM) y de Lealtad a la Resistencia, el brazo político del partido milicia chií Hezbolá, se han retirado de la sesión debido a la ausencia del ministro de Defensa, Michel Menassa, quien no ha acudido al Parlamento a explicar la postura del Ejército libanés.

El presidente de la Cámara, Nabih Berri, ha reanudado la sesión poco después de la salida de los diputados y, al haber cuórum suficiente, la ley ha podido salir adelante en cuestión de horas, según ha recogido la agencia de noticias libanesa NNA.

En su informe de 2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país afirmó que las cárceles presentaban una tasa de hacinamiento del 300 por ciento. En el país hay también graves retrasos judiciales, así como un elevado porcentaje de personas sometidas a prisión preventiva prolongada sin ser juzgadas.

Esto se produce después de que los diputados aprobaran en la víspera una serie de enmiendas a la legislación actual para abolir la pena de muerte, poniendo fin así a una moratoria 'de facto' vigente en el país, que no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2004.

El Parlamento también aprobó en la víspera una controvertida legislación que deroga la obsoleta legislación de medios de 1962, si bien ha endurecido los castigos a los periodistas por "difundir información engañosa o noticias falsas", un supuesto que castigará con penas de prisión.