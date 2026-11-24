Archivo - El presidente del Parlamento de Madagascar, Siteny Randrianasoloniaiko - Sitraka Rajaonarison / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Madagascar ha destituido este lunes a su presidente, Siteny Randrianasoloniaiko, tras ser acusado de abusar de su posición al frente del Legislativo del país africano, en un duro golpe a una de las figuras políticas más importantes del país.

Randrianasoloniaiko es considerado como artífice de la destitución hace un año del expresidente Andry Rajoelina, gran aliado del líder golpista del país, Michael Randrianirina y, como este último, conocido por sus estrechos vínculos con Rusia.

El pleno se ha zanjado con 112 votos a favor de la destitución de Randrianasoloniaiko por 37 en contra, al amparo del artículo 16 del reglamento de la Asamblea Nacional , que permite la destitución de los miembros de la mesa directiva por "falta grave" mediante votación de dos tercios.

Los diputados habían acusado al presidente, según fuentes parlamentarias al 'Madagascar Tribune', de dirigir la institución unilateralmente a la hora de tomar decisiones que contravenían su reglamento. No obstante, la destitución todavía puede ser revocada si así lo decide el Tribunal Constitucional Supremo.

Randrianasoloniaiko fue el líder de la oposición que presentó la moción para destituir al Rajoelina en octubre de 2025, tras semanas de protestas juveniles que desembocaron en un golpe de Estado liderado por Randrianirina.

ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA RAJOELINA POR UN CASO DE CORRUPCIÓN

El tumulto político en la isla africana no termina aquí: la Fiscalía del país ha emitido además órdenes de arresto contra el expresidente Rajoelina y su ex primer ministro Christian Ntsay, por un caso de corrupción que involucra a cinco aviones Boeing 777 registrados en Madagascar supuestamente enviados a Irán.

La investigación considera de momento que los cinco aviones fueron presuntamente transferidos a una empresa privada iraní sujeta a sanciones internacionales, incluidas las impuestas por Estados Unidos y Europa.

La Fiscalía considera que las circunstancias que rodean esta operación justifican el examen de posibles vínculos con actividades de financiación del terrorismo y la adquisición de armamento pesado.