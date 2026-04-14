El Parlamento de Serbia someterá este miércoles a votación la moción de censura contra el Gobierno

Archivo - Imagen de archivo del Parlamento de Serbia. - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Serbia ha fijado para este miércoles la votación de la moción de censura presentada contra el Gobierno, al que la oposición ha acusado de estar implicado en un entramado de corrupción relacionado con supuestas irregularidades cometidas a la hora de retirar el estatus de bien cultural al edificio del antiguo Ministerio de Defensa en el centro de Belgrado, la capital.

"La presidenta de la Asamblea Nacional, Ana Brnabic, ha fijado para la primera sesión del primer período ordinario de 2026 el siguiente orden del día: propuesta de voto de la moción de censura contra el Gobierno, presentada por 62 diputados", ha indicado el Parlamento, en un comunicado difundido a través de su página web.

Está previsto que la votación comience sobre las 11.00 horas (hora local) en la sede del Parlamento. La oposición ha recalcado que los principales motivos son la "presunta implicación de algunos miembros del gobierno en el caso" de corrupción en cuestión.

No obstante, existen pocas posibilidades de que la moción salga adelante dado que la coalición gubernamental liderada por el Partido Progresista Serbio (SNS) cuenta con 129 de los 250 escaños que conforman el hemiciclo.

El caso --que afecta a varios sospechosos, acusados de falsificar documentos oficiales y abuso de funciones-- está relacionado con el complejo del Estado Mayor, destruido durante los bombardeos de la OTAN en 1999. En su lugar, está previsto construir un complejo de lujo a cargo de una sociedad perteneciente a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las investigaciones apuntan a posibles irregularidades a la hora de retirar el estatus de bien cultural al edificio, también conocido como edificio del Ministerio de Defensa de la antigua Yugoslavia, para facilitar esta reconversión.