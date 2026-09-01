El partido árabe-israelí Lista Árabe Unida incorpora a un exoficial de Policía judío para las elecciones

Archivo - El líder del partido israelí Lista Árabe Conjunta, Mansur Abbas - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido israelí Lista Árabe Unida y el exoficial de Policía, exdiputado y exviceministro de Seguridad Yoav Segalovitz, judío, han anunciado que Segalovitz se presentará con el citado partido en las elecciones del 27 de octubre.

Defendiendo que la prioridad de la formación es erradicar el crimen y la violencia contra civiles inocentes, Abbas ha afirmado en una rueda de prensa en Nazaret que el único modo de lograrlo es crear alianzas y "ver al otro como un ser humano, no como un enemigo", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Al hilo, ha elogiado a Segalovitz como "un oficial que se ha enfrentado a los criminales toda su vida sin preguntarles su religión" y "un hombre honesto y discreto que no busca protagonismo".

En cuanto a por qué un partido árabe necesita un policía judío, que de ser elegido sería el primer congresista judío de la Lista Árabe Unida, Abbas ha dado una "sencilla" respuesta: "No busco a alguien que sea como yo. Busco a alguien que sepa hacer el trabajo", ha planteado, remarcando que "el ciudadano árabe que ha enterrado a su hijo no pregunta cuál es la religión del policía", sino "por qué nadie acude".

En cuanto a su decisión de por qué presentarse con la formación árabe, Segalovitz, creador de una unidad policial contra la delincuencia grave y ex comandante de la División de Investigaciones e Inteligencia de la Policía, ha declarado guiarse por valores sionistas y judíos.

Además, ha argumentado que, si bien ni él ni Abbas pretenden cambiarse mutuamente, "es posible cooperar políticamente basándose en la confianza, el reconocimiento de las diferencias y el compromiso con la acción conjunta".

"La afirmación común de que después del 7 de octubre es imposible mantener una alianza política con los partidos árabes es infundada y falsa", ha proseguido Segalovitz, añadiendo que quiere "romper con el paradigma de cómo se crean las alianzas políticas".

Segalovitz no se afiliará al partido Ra'am, sino que se presentará en su lista dentro de una alianza técnica. Conservará su libertad de acción en la Knésset, el Parlamento israelí, mientras que Ra'am no modificará su constitución ni sus procesos de toma de decisiones.

LIKUD VINCULA A SEGALOVITZ CON EL RECLAMO DE UN ESTADO PALESTINO

En respuesta al anuncio, el partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, ha afeado a Segalovitz que "ni siquiera oculta que Mansur Abbas se niega a reconocer a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás y (al partido-milicia chií libanés) Hezbolá como organizaciones terroristas y que está impulsando la creación de un Estado palestino".

"Junto con (Gadi) Eisenkot, (Avigdor) Lieberman y Yair Golan, pretenden establecer un gobierno estatal palestino", ha acusado la formación en una declaración recogida por 'The Times of Israel' en la que alude a tres de las más destacadas figuras de su oposición y rivales de cara a las elecciones de octubre.

A lo largo de la historia de Israel, los judíos no han ocupado cargos de representantes de partidos árabes en la Knéset, con la notable excepción del partido comunista Hadash y sus predecesores, que tradicionalmente se han asociado con el bloque de partidos árabes y han contado con representación conjunta árabe-judía.