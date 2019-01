El Partido Comunista de China afirma que "nunca cederá" en lo que respecta a sus intereses nacionales

Publicado 02/01/2019 3:08:08 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

China no cederá lo más mínimo en aquellos asuntos que estén relacionados con sus intereses nacionales, según ha establecido un editorial en el periódico oficial del Partido Comunista de China este miércoles, un día después de que el presidente chino, Xi Jinping, hiciera un llamamiento a la cooperación con Estados Unidos.

"En lo que respecta a los asuntos relacionados con nuestros intereses nacionales clave, China no ha cedido, no cede y no cederá nunca", reza el artículo publicado en el medio oficial.

El presidente chino y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se enviaron mensajes este martes felicitándose mutuamente por el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

China y Estados Unidos tienen como fecha límite el próximo mes de marzo para llevar a cabo negociaciones y poner fin a su guerra comercial. Según Trump, las conversaciones dirigidas a alcanzar un acuerdo están progresando adecuadamente.

No obstante, según la editorial, "independientemente del desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos, la elección estratégica de China de profundizar en su apertura es inamovible y estamos comprometidos a seguir nuestro propio camino".