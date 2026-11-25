Cai Qi, responsable del Secretariado del Comité Central del partido y miembro del Poliburó. - Смирнов Владимир / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Comunista de China ha defendido este miércoles el cumplimiento de la normativa interna, así como la aplicación del "centralismo democrático", en medio de las recientes investigaciones a altos cargos, la última al actual jefe del partido en Shanghái y miembro del Poliburó del Comité Central, Chen Jining.

En el marco de una conferencia nacional sobre la normativa interna del Partido celebrada en Pekín, Cai Qi, responsable del Secretariado del Comité Central del partido y miembro del Poliburó, ha recalcado la importancia de centrarse en mejorar la eficiencia del trabajo normativo en el seno del partido, así como "perfeccionar el mecanismo de aplicación de las principales decisiones" del Comité Central.

Cai ha llamado a "defender y mejorar el sistema de dirección general del Partido", pero también "promover el perfeccionamiento del sistema de gobierno integral y estricto del partido" y "garantizar la aplicación del centralismo democrático".

El dirigente chino, siguiendo las orientaciones del presidente, Xi Jinping, ha pedido además avanzar en "el establecimiento y perfeccionamiento de los sistemas normativos, y mejorar la eficiencia del trabajo mediante un marco normativo del partido sistemático, integral, científico, estandarizado y eficaz".

En este sentido ha enfatizado la necesidad de reforzar "el carácter vinculante de las normas y los reglamentos" y aplicar "rigurosamente el sistema de responsabilidades relativo a su cumplimiento y esforzarse por mejorar la eficacia de su aplicación".

Esta conferencia llega precisamente cuando el Partido Comunista de China confirmó este martes una investigación contra el actual jefe del partido en Shanghái por una cuestión disciplinaria y de supervisión.

En estos términos suele referirse Pekín a investigaciones por supuesta corrupción. El caso de Chen puede sumarse a los vividos a principios de año cuando fue purgado el vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) el general Zhang Youxia, figura influyente en la jerarquía militar del país. En abril, Ma Xingrui, miembro del Politburó del Comité Central del partido fue objeto de otra investigación "disciplinaria y de supervisión".