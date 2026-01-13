El partido de Erdogan y el PKK alertan del impacto de los combates en Alepo sobre el proceso de paz en Turquía

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa en Azerbaiyán en mayo de 2025 (archivo) - -/Turkish Presidency/dpa - Archivo

El partido del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) han alertado del impacto de los combates en la ciudad siria de Alepo entre las fuerzas gubernamentales y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) sobre las conversaciones de paz en marcha en Turquía, acusando cada una de ellas a una de las partes de las hostilidades.

El portavoz del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), Omer Celik, ha afirmado que "los ataques de la organización terrorista FDS y la operación en Alepo (...) son un intento de sabotear el objetivo de una Turquía libre de terrorismo", en referencia a las conversaciones en marcha para lograr un acuerdo de paz con el PKK, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.

Asimismo, ha recalcado que "no puede haber dos fuerzas armadas en un país" y ha acusado a las FDS de "no dar ni un solo paso positivo" para aplicar el acuerdo alcanzado en marzo de 2025 entre el grupo y Damasco con el objetivo de reintegrar todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.

Celik ha subrayado además que las FDS ve reforzada su posición por parte de "actores genocidas" y ha advertido de que esto pone en riesgo a los civiles, especialmente a los kurdos. "Nuestros hermanos y hermanas kurdas son una parte inseparable e igual en Siria", ha sostenido durante una rueda de prensa.

"No hay un conflicto kurdo-árabe. Cualquier intento de provocar una división así está siendo impulsado claramente por las propias FDS", ha zanjado el portavoz del AKP, según ha recogido el diario turco 'Daily Sabah', en medio del cruce de acusaciones entre las FDS y las autoridades centrales sirias durante las últimas semanas.

Por su parte, el PKK ha subrayado que los ataques de las fuerzas gubernamentales sirias contra los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, situados en Alepo y de mayoría kurda, y "la postura y actitud de funcionarios sirios suponen "un sabotaje" del proceso de paz en Turquía.

Así, ha recalcado que esta ofensiva de Damasco busca "desmantelar el sistema democrático autónomo establecido por los kurdos junto a árabes, asirios y otros pueblos". "Estos ataques son una continuación y parte de los ataques contra los logros obtenidos por los kurdos en todos los países en los que viven", ha agregado.

El PKK ha afirmado que el encarcelado líder del grupo, Abdulá Ocalan, "no quiere enfrentamientos en la aplicación del acuerdo de marzo y quiso que se dieran pasos para resolver estos problemas", al tiempo que ha esgrimido que "el hecho de que los ataques tengan lugar cuando se están dando pasos en este sentido revela que no se desea que haya una solución en Siria".

"Está claro que el objetivo no es lograr un acuerdo con la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AANES), sino eliminar esta administración autónoma", ha sostenido, antes de criticar a Celik por sus recientes declaraciones apoyando la ofensiva de Damasco y lamentar que haya "fuerzas internacionales" que "apoyan esta hostilidad hacia la democracia en Oriente Próximo".

Los combates de la semana pasada estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezadas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara.

EL PROCESO DE PAZ EN TURQUÍA

Los combates amenazan con impactar sobre el proceso de paz abierto en Turquía entre las autoridades y el PKK, después de que Ocalan subrayara a finales de diciembre que "es muy importante" que Ankara --principal apoyo de las nuevas autoridades sirias-- juegue "un papel constructivo" para lograr un acuerdo entre Damasco y las FDS.

Así, sostuvo que esto "tendría una gran relevancia para la paz regional e interna" en el país árabe, antes de incidir en que "la aplicación del acuerdo del 10 de marzo abrirá el camino para este proceso y lo hará avanzar de forma simultánea", después de su histórico llamamiento del año pasado a la disolución del PKK y la apertura de un proceso de conversaciones.

El Gobierno turco y el PKK --que a finales de octubre se retiró desde Turquía hacia el norte de Irak-- ya iniciaron en 2013 un proceso de conversaciones de paz, si bien se derrumbaron en 2015 y se vieron seguidas por un estallido de enfrentamientos en las zonas de mayoría kurda en el sureste y el este del país.

Si bien el PKK formuló tras su fundación un llamamiento a la creación de un Estado independiente, en la actualidad aboga por una mayor autonomía en las zonas de mayoría kurda, parte de lo que se considera el Kurdistán histórico, que se extiende también a partes de Siria, Irak e Irán.