El partido del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol pide perdón por la ley marcial que llevó a su destitución

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jang Dong Hyeok, líder del opositor Partido del Poder Popular (PPP) de Corea del Sur, ha pedido perdón este miércoles por la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, ordenada por el entonces presidente y líder de dicha formación Yoon Suk Yeol y que sumió al país en una grave crisis política.

El también diputado ha indicado durante una rueda de prensa desde la sede del partido --la principal formación opositora surcoreana-- que aquella declaración "estuvo mal y fue una respuesta inapropiada a una situación que provocó una gran confusión entre la población".

"Provocó mucho dolor a los miembros de este partido", ha aseverado Jang, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. "Queremos admitir nuestra responsabilidad dado que éramos el partido en el poder en aquel momento", ha añadido.

Además, ha aclarado que, desde entonces, el partido ha decidido distanciarse en mayor medida de Yoon, que hace frente a cargos por incitación a la insurrección y abuso de poder. "Vamos a abordar nuestros errores y la responsabilidad dentro del partido y propiciar un nuevo comienzo que cumpla las expectativas de la población", ha aseverado.

"Si están de acuerdo con los valores de la democracia liberal y coinciden en que el objetivo es prevenir un Gobierno autoritario de mano de la Administración de Lee Jae Myung, nos mantendremos abiertos de mente y colaboraremos con quien sea necesario", ha apostillado.

El pasado 15 de diciembre, el consejo especial de investigación liderado por el fiscal especial Cho Eun Suk concluyó que Yoon impuso la ley marcial en diciembre de 2024 para mantenerse en el poder e inició los preparativos del proceso hasta un año antes.

El equipo investigador determinó que el expresidente pretendía exacerbar las tensiones con Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial, si bien tales esfuerzos, como el envío de drones con propaganda en contra del país vecino, no condujeron a una respuesta militar por parte de Pyongyang.

La investigación revela que Yoon eligió declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 para evitar una posible intervención extranjera, especialmente por parte de Estados Unidos, que se encontraba inmersa en la transición entre la Administración de Joe Biden y de Donald Trump.