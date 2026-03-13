El partido Siumut abandona la coalición a cuatro en Groenlandia poco antes de las elecciones danesas

La ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt - Marijan Murat/dpa

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha informado este viernes de que el partido Siumut, liderado por Vivian Motzfeldt, ha decidido abandonar la coalición a cuatro debido a que dos ministras de las otras dos formaciones que configuran la alianza se presentarán a las elecciones generales danesas programadas para el próximo 24 de marzo.

"La líder de Siumut me ha informado hoy de que Siumut ya no formará parte de la coalición. Es su decisión, la respeto, pero también seré honesto y diré que estoy decepcionado", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

Nielsen ha explicado que, en un momento en el que la región está experimentando presiones por las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia, es "importante" tener "una coalición lo más amplia posible".

"Cuando la presión externa crece, necesitamos unidad en casa", ha detallado, agregando que pese a que le entristece que el partido ya no forme parte de la coalición, seguirán trabajando para liderar el territorio en un convulso contexto geopolítico.

El Gobierno de Groenlandia ha confirmado en un comunicado que la Motzfeldt, ministra de Exteriores --quien jugó un papel importante en la crisis con Washington al reunirse con el vicepresidente estadounidense JD Vance-- ha dimitido del cargo.

Los partidos que aún integran la coalición --el liberal Democrátas, el socialdemócrata Inuit Ataqatigiit y el unionista Atassut-- mantienen una sólida mayoría en el Parlamento groenlandés (Inatsisartut), con 19 escaños frente a los 8 de la oposición, 12 en total si se suman los asientos de Siumut.

Las dos políticas que se presentan a las elecciones son la actual ministra de Sanidad groenlandesa, Anna Wangenheim, que pertenece a Demócratas, y la ministra de Industria, Naaja H. Nathanielsen, de Inuit Ataqatigiit. Ambas han dicho que están dispuestas a dimitir del Gobierno de Groenlandia si resultan elegidas para el Parlamento danés, el Folketing.

El partido Siumut, que ha convocado una rueda de prensa para comunicar su postura, había acusado con anterioridad a las ministras de infringir la ley, alegando que debían haber comunicado la decisión y solicitado una licencia durante el período electoral.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, decidió convocar elecciones anticipadas para el 24 de marzo en un intento por capitalizar su popularidad a raíz de su papel para soportar las presiones de Trump sobre Groenlandia.

Groenlandia es una región que depende oficialmente de Dinamarca, aunque con una amplia autonomía para gestionar los asuntos que afectan a sus cerca de 57.000 habitantes. Ámbitos como asuntos exteriores y defensa sí son competencia exclusiva de Copenhague.