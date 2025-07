El patriarca latino de Jerusalén dice que la situación en Gaza "es moralmente inaceptable e injustificable"

Afirma que negar la entrada de ayuda "es una sentencia" tras su visita a la Franja después del ataque israelí a una iglesia

El patriarca ortodoxo traslada a la comunidad internacional que "el silencio ante el sufrimiento es una traición a la conciencia"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ha denunciado este martes que la situación en la Franja de Gaza "es moralmente inaceptable e injustificable", después de realizar una visita a la ciudad de Gaza para reunirse con fieles en la única iglesia católica del enclave después de un ataque perpetrado la semana pasada por el Ejército de Israel contra el edificio, que dejó al menos tres muertos.

"Lo hemos visto. Hombres resistiendo al sol durante horas con la esperanza de una simple comida. Es una humillación difícil de soportar cuando la ves con tus propios ojos. Es moralmente inaceptable e injustificable", ha manifestado Pizzaballa durante una rueda de prensa en la que ha dicho que tanto él como el patriarca ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, "vuelven de Gaza con el corazón roto".

"Entramos en un lugar de devastación, pero también de maravillosa humanidad. Caminamos entre el polvo de las ruinas, edificios derrumbados y tiendas de campaña por todas partes", ha señalado, antes de resaltar que estas tiendas de campaña "se han convertido en casas para los que lo han perdido todo". "Estuvimos junto a familias que han perdido la cuenta de los días de exilio porque no ven horizonte para un retorno. Los niños hablaban y jugaban sin pestañear, acostumbrados a los ruidos de los bombardeos", ha relatado.

Así, ha hecho hincapié en que durante la visita ambos presenciaron "algo más profundo que la destrucción: la dignidad del espíritu humano que se niega a ser extinguido". "Cristo no está ausente en Gaza. Está allí, crucificado en los heridos, enterrado bajo los escombros y, aún así, presente en cada acto de piedad, en cada vela en la oscuridad, en cada mano extendida a los que sufren", ha esgrimido Pizzaballa.

"Es importante enfatizar y repetir que nuestra misión no es para un grupo específico, sino para todos", ha reseñado. "La ayuda humanitaria no es solo necesaria, es un asunto de vida o muerte. Negarla no es un retraso, sino una sentencia. Cada hora sin comida, agua, medicina y refugio causa un profundo daño", ha lamentado, en referencia a las duras restricciones israelíes a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

En este sentido, ha expresado su apoyo a las agencias humanitarias que "arriesgan todo para llevar vida a este mar de devastación humana" y ha dicho que "es momento de poner fin a este sinsentido, acabar con la guerra y poner el bien común de la gente como principal prioridad", según la transcripción de sus declaraciones facilitada por el Patriarcado Latino de Jerusalén.

"Rezamos, y pedimos, por la liberación de todos los privados de libertad, la vuelta de los desaparecidos, los rehenes y la curación de las familias que sufren desde hace mucho en todas partes", ha sostenido Pizzaballa, quien ha insistido en que "una vez termine la guerra habrá un largo camino por delante para iniciar el proceso de sanación y reconciliación entre los pueblos palestino e israelí".

De esta forma, ha puntualizado que el conflicto "ha causado muchas heridas en la vida de demasiada gente", por lo que ha abogado por "una reconciliación auténtica, dolorosa y valiente". "No olvidar, pero perdonar. No eliminar las heridas, sino convertirlas en sabiduría. Solo ese camino puede hacer posible la paz, no solo a nivel político, sino humano", ha zanjado.

Por su parte, Teófilo III ha dicho que Gaza "es una tierra marcada por la prolongada aflicción y horadada por los llantos de su pueblo". "Entramos como sirvientes del sufriente cuerpo de Cristo, caminando entre los heridos, los afligidos, los desplazados y los fieles cuya dignidad permanece intacta a pesar de su agonía", ha manifestado.

"Allí encontramos a personas aplastadas por el peso de la guerra que aún así llevaban con ellos la imagen de Dios. Entre los muros rotos de la Iglesia de la Sagrada Familia y los corazones heridos de sus fieles, fuimos testigos tanto de un profundo dolor como de una esperanza inquebrantable", ha destacado.

"La misión de la Iglesia en tiempos de devastación se basa en el ministerio de la presencia, en acompañar a quienes lloran, en defender la sacralidad de la vida y en dar testimonio de la luz que ninguna oscuridad puede extinguir", ha dicho, antes de trasladar a la comunidad internacional que "el silencio ante el sufrimiento es una traición a la conciencia".

La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 59.000 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien se teme que la cifra sea superior.