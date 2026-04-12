Patrice Talon vota por última vez como presidente de Benín: "Lo mejor está por llegar"

Archivo - El presidente de Benín, Patrice Talon - CHARLES PLACIDE TOSSOU / REUT - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Benín, Patrice Talon, ha depositado esta mañana su voto en las elecciones que decidirán a su sucesor con un mensaje de aliento para el futuro de un país donde "lo mejor está por llegar".

Talón ha votado acompañado de su mujer y primera dama Claudine Talon en la escuela primaria pública Charles Guillot de la capital administrativa del país, Cotonú, alrededor de las 10.00.

"Mi próximo destino es la jubilación", ha declarado el presidente tras depositar su papeleta en un mensaje a la población en el que llama al voto pacífico. "Para mí, y para Benín, lo mejor está por llegar", ha añadido en sus comentarios recogidos por la cadena Beninweb TV.

Dos horas antes, el candidato oficialista, 'delfín' de Talon y favorito absoluto, Romuald Wadagni, había su voto en el colegio electoral de Lokossa.

Está previsto que Wadagni, ministro de Finanzas, se haga fácilmente con la victoria en primera vuelta, para lo cual necesitaría recabar al menos el 50% de los votos, con una segunda vuelta programada para el 10 de mayo, una votación que volvería a enfrentar nuevamente a los únicos dos candidatos al puesto.

Su único rival, por llamarlo de alguna manera, es el exministro de Cultura Paul Hounkpè, tan marginal que diputados de Talon se han visto obligados a concederle el aval que hace falta para comparecer a estos comicios e impregnar así todo el proceso con una apariencia de rivalidad.