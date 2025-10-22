Paz asegura que en su mandato la Justicia actuará sobre quienes "tengan que cumplir": "Se llame Evo o Juan"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha reafirmado que "la Justicia va a caer" sobre todos aquellos que tienen casos pendientes, incluido el expresidente Evo Morales, sobre quien durante dos décadas, ha dicho, no se actuó "como debía", después de que fuera acusado formalmente este martes de trata de personas.

"La Justicia va a caer con aquellos que tengan que cumplir, se llame Evo, se llame Juan, se llame Pepe", ha remarcado Paz en una entrevista para CNN tras conocerse la acusación formal emitida por la Fiscalía de Tarija sobre el expresidente, atrincherado en su bastión político de Chapere, en Cochabamba.

Paz ha destacado que el expresidente boliviano "tiene una condición especial" ya que el Estado "nunca le aplicó el rigor de la norma" y "durante 20 años se permitió que la Justicia no actuara como debía". Morales arrastra una orden de captura desde hace varios meses que todavía no ha sido ejecutada por la Policía.

"Este presidente va a poner todo el peso del Estado", ha enfatizado quien asumirá formalmente como nuevo presidente de Bolivia a partir del 8 de noviembre, rompiendo así con cerca de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) tras las históricas elecciones del pasado domingo.

La Fiscalía acusó este martes a Morales por un delito de trata de personas, después de más de un año de investigación y varios meses reclamando la declaración del expresidente, junto a la madre de la menor con la que mantuvo una relación, de la cual nació una niña, cuando aún ejercía como presidente de Bolivia.

En un giro inesperado de los acontecimientos, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció poco después de presentar la denuncia que había sido destituida por la Fiscalía General, quien designó en su lugar a José Mogro Palacios.

No obstante, el fiscal general, Róger Mariaca, reafirmó que la denuncia seguirá su curso bajo el procedimiento habitual, mientras que Gutiérrez, evitando relacionar su salida con la acusación a Morales, pidió mantenerse alerta. "Esperemos que no se caiga como otros", aseveró, según recoge 'El Deber'.