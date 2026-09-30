Pekín promete una respuesta "firme" ante posibles restricciones de la UE al comercio chino

Archivo - Bandera china - Sean Kilpatrick / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha advertido a la Unión Europea (UE) de que responderá con firmeza si Bruselas adopta medidas que considere discriminatorias contra compañías o productos chinos, tras conocer informaciones sobre una posible iniciativa europea inspirada en la denominada Sección 301 de Estados Unidos, que permite investigar y sancionar las prácticas comerciales de otros países que consideren injustas, discriminatorias o que perjudiquen el comercio estadounidense.

El Ministerio de Comercio chino (MOFCOM) ha instado a la Unión a gestionar sus diferencias con Pekín mediante el diálogo y las consultas, al tiempo que ha asegurado que seguirá atentamente las próximas decisiones de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros.

"Si la UE insiste en imponer restricciones discriminatorias contra empresas o productos chinos, China responderá con firmeza para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las industrias chinas", ha declarado un portavoz del Ministerio de Comercio en declaraciones a la prensa recogidas por el diario chino 'Global Times'.

Las declaraciones se producen después de que trascendiera que varios países de la UE estarían preparando un documento conjunto para pedir a la Comisión Europea que acelere la creación de un mecanismo propio similar a la Sección 301 estadounidense y que adopte una posición más contundente frente a China.

Pekín ha defendido que una herramienta de estas características representa una forma de proteccionismo unilateral que, de acuerdo con el portavoz del MOFCOM, no solucionarán las diferencias comerciales existentes y podrían terminar perjudicando a la propia Unión Europea.

La aplicación de este mecanismo, según China, no solo tendría consecuencias sobre los intercambios comerciales entre ambos países, sino que podría alterar también la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro internacionales.

En esta línea, el representante del Ministerio de Comercio ha recordado que la propia Unión ha sufrido las consecuencias de instrumentos de naturaleza similar y ha apelado a la reciprocidad en las relaciones comerciales. "No se debe imponer a los demás lo que uno no desea para sí mismo", ha espetado.

Por otro lado, Pekín ha cuestionado también las implicaciones de la iniciativa para el sistema multlateral de comercio y ha recordado a la comunidad europea que es un miembro destacado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que tradicionalmente se ha presentado como defensora del multilateralismo y de las reglas internacionales.

En este sentido, el portavoz del Gobierno chino ha advertido de que, si Bruselas toma medidas contrarias a las normas y principios de la OMC, podría debilitar el marco comercial internacional. "Si (la UE) no da ejemplo y, en cambio, toma la iniciativa en la violación de las normas de la OMC, socavará gravemente el sistema multilateral de comercio basado en normas", ha insistido.

La advertencia llega mientras China y la Unión Europea mantienen conversaciones dentro de su mecanismo de consultas sobre comercio e inversión. Ambas partes están analizando en este marco posibles vías para abordar las preocupaciones que mantienen en materia económica y comercial.

Desde el Ministerio de Comercio chino han avisado de que una estrategia que conine las negociaciones con un incremento simultáneo de la presión sobre Pekín podría tener consecuencias sobre este proceso. A su juicio, tal enfoque "socavará gravemente la confianza mutua", dificultando el desarrollo de las consultas y la cooperación económica y comercial entre China y la UE.

Así las cosas, Pekín ha reiterado su apuesta por continuar abordando las diferencias mediante el diálogo, pero ha vinculado la continuidad de esa vía a que la Unión Europea no avance hacia restricciones que China considere discriminatorias contra sus empresas o productos.