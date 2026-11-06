Pekín rechaza las sanciones de EEUU a dos empresas chinas por su colaboración con Cuba

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chino ha expresado este viernes su rechazo a las nuevas sanciones anunciadas este jueves por Estados Unidos contra dos empresas chinas por su presunta colaboración con el Ejército cubano, al considerar que estas medidas vulneran los principios del Derecho Internacional e interfieren en las relaciones entre Pekín y La Habana.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha defendido en una comparecencia de prensa la legitimidad de los vínculos entre ambos países y ha asegurado que su cooperación se desarrolla de forma "totalmente transparente".

Al ser preguntado por las restricciones comunicadas la víspera por el Departamento del Tesoro estadounidense, que acusa a las compañías afectadas de proporcionar equipos electrónicos y de seguridad a las Fuerzas Armadas cubanas, Guo ha criticado el recurso de Washington a las sanciones unilaterales y a la denominada "jurisdicción extraterritorial".

En este sentido, ha subrayado que estas medidas carecen de fundamento en el Derecho Internacional y ha asegurado que su objetivo no es otro que "obstaculizar y sabotear la cooperación entre China y Cuba", al tiempo que ha advertido de que China adoptará "todas las medidas necesarias" para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas.

La condena china llega después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara este jueves la imposición de nuevas sanciones contra dos personas, cinco empresas --incluida la china Beijing H and C Technologies CO, especializada en telecomunicaciones--, dos y dos buques en el marco de la campaña de la Administración Trump contra las autoridades cubanas.