Pekín reclama a EEUU que deje de exagerar la "amenaza militar" china y de "incitar la confrontación de bloques"

El Ministerio de Defensa de China ha asegurado este jueves que Estados Unidos debe dejar de "exagerar la llamada amenaza militar" china y de "incitar la confrontación de bloques", tras insistir en que el gigante asiático no podrá ser contenido por medios militares.

"Esperamos que la parte estadounidense pueda tener una percepción objetiva y racional de China, mantener la línea de no conflicto y no confrontación", ha indicado el portavoz del Ministerio de Defensa chino, el coronel Jiang Bin, quien ha insistido en que Washington "deje de exagerar la llamada amenaza militar china" y "deje de incitar a la confrontación entre bloques".

Pekín ha acusado a Estados Unidos de "decir una cosa y hacer otra" en cuestiones que afectan a los intereses fundamentales de China, por lo que le ha pedido "esfuerzos concretos" para promover una relación "estable" y "segura".

De esta forma, ha respondido el portavoz de Defensa chino a la estrategia estadounidense que señala como prioridad evitar que China domine la región del Indopacífico y se le niegue la defensa a lo largo de la primera cadena de islas, en referencia al perímetro de islas, incluyendo Taiwán, que rodea China.

"Los hechos han demostrado que cualquier intento de contener o bloquear a China está condenado al fracaso", ha afirmado Jiang en declaraciones recogidas por el propio Ministerio.