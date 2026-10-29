Pekín tomará las "medidas necesarias" contra EEUU por sancionar a tres empresas chinas por trabajo forzoso uigur

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autoridades chinas han manifestado este jueves su rechazo a la decisión de Estados Unidos de incorporar a tres empresas de biotecnología del país, entre ellas BGI Genomics, a una 'lista negra' vinculada a la legislación estadounidense contra el trabajo forzoso de la minoría uigur en Xinjiang, situada en el noroeste, y ha advertido de que adoptará las "medidas necesarias" para responder a sus intereses.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció este miércoles la inclusión de estas entidades en la lista prevista por la denominada Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, alegando su vinculación con prácticas laborales en esta región del noroeste de China.

En respuesta, un portavoz del Ministerio de Comercio chino ha criticado que la decisión carece de "fundamento fáctico" y ha acusado a Washington de recurrir a argumentos relacionados con los Derechos Humanos para justificar medidas proteccionistas y presionar a las empresas chinas.

"En China no existe el llamado 'trabajo forzoso'", ha subrayado el representante ministerial en declaraciones recogidas por la cadena estatal china CGTN, quien aseguró que los distintos grupos étnicos de Xinjiang disfrutan de igualdad de oportunidades laborales y cuentan con protección legal de sus derechos en el empleo.

Pekín ha recordado que había presentado protestas formales y aplicado contramedidas a anteriores incorporaciones de entidades chinas a esta lista, al tiempo que ha denunciado que las nuevas restricciones perjudican las relaciones económicas entre ambas potencias y contradicen los acuerdos alcanzados por sus respectivos jefes de Estado.

En esta línea, el portavoz ha instado a Estados Unidos a detener sus "maniobras políticas" y las campañas de desprestigio contra las empresas del país asiático, al considerar que estas actuaciones también se oponen a los principios humanitarios.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha reiterado este jueves en rueda de prensa el rechazo de Pekín a las medidas estadounidenses y ha señalado a Washington por difundir "desinformación" sobre Xinjiang para desacreditar a China, desestabilizar la región y frenar su desarrollo. "China deplora y se opone firmemente a esta medida", ha apostillado.

Guo ha reclamado a la Administración estadounidense que deje de interferir en los asuntos internos chinos y ha reafirmado la disposición de Pekín a proteger los derechos y objetivos legítimos de sus compañías. "China tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza sus propios intereses", ha zanjado.