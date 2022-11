Pelosi insinúa que el republicano McCarthy podría no tener los votos para ser presidente de la Cámara

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha apuntado este domingo que el republicano Kevin McCarthy podría no tener los votos suficientes para sucederla en el cargo incluso si hay una mayoría republicana en la Cámara.

"¿Por qué valorar algo que puede que pase o que puede que no pase nunca? No. No creo que los tenga, pero eso depende de su propia gente, que tienen que tomar una decisión de adónde quieren llegar", ha apuntado Pelosi en declaraciones a la CNN.

Los congresistas republicanos elegirán a su portavoz en una reunión a puerta cerrada en la que es necesaria una mayoría simple para lograr la victoria y el posterior nombramiento. Después el pleno votará al próximo presidente de la Cámara, donde serán necesarios 218 votos para ser elegido.

Ahora mismo el Partido Republicano cuenta con 211 de los 435 asientos de la Cámara, por 204 confirmados para el Partido Demócrata. Quedan por decidir 20 asientos, pero pase lo que pase los republicanos no contarán con la amplia mayoría que esperaban tras las elecciones del pasado 8 de noviembre.

McCarthy ha hecho campaña entre los congresistas republicanos para ser el próximo presidente y suceder a Pelosi, pero desde el Caucus de la Libertad, afín al expresidente Donald Trump, dan por hecho que habrá otro candidato aparte de McCarthy.