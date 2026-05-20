El Pentágono niega una reducción de tropas de EEUU en Polonia y aduce "un retraso temporal en el despliegue"

Archivo - Militares estadounidenses exhiben tanques M1A2 SEP V3 Abrams en el centro de Varsovia, la capital de Polonia, durante un desfile militar con motivo del Día del Ejército Polaco - Europa Press/Contacto/Dominika Zarzycka - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha afirmado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha reducido el número de Brigadas de Combate (BCT, por sus siglas en inglés) en Europa de cuatro a tres, lo que ha provocado "un retraso temporal en el despliegue de fuerzas estadounidenses en Polonia, un aliado ejemplar de Estados Unidos", pero no una reducción de tropas en este país, tras la retirada de efectivos de Alemania.

"El Departamento de Guerra ha reducido el número total de Brigadas de Combate asignadas a Europa de cuatro a tres", ha indicado Parnell, que ha defendido la decisión como "resultado de un proceso integral y multifacético centrado en el despliegue de las fuerzas estadounidenses" en el viejo continente, horas después de que el comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), Alexus Grynkewich, confirmara la retirada de 5.000 efectivos estadounidenses de Alemania.

La reducción, según el portavoz del Pentágono, "conlleva un retraso temporal en el despliegue de fuerzas estadounidenses en Polonia, un aliado ejemplar de Estados Unidos" que aspiraba a acoger más tropas estadounidenses en su territorio y había señalado que pediría aclaraciones a Washington sobre sus planes de reducción de efectivos de Alemania.

Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha mantenido una conversación al respecto con la vice primera ministra polaca, Kosiniak-Kamysz, ha aclarado Parnell, que ha agregado que la cartera norteamericana "mantendrá un contacto estrecho con sus homólogos polacos" a medida que avance "un análisis más exhaustivo de las necesidades estratégicas y operativas de Estados Unidos" y de las "capacidades" de sus aliados para "contribuir con fuerzas a la defensa de Europa".

Dicho contacto tendrá también como motivo el "garantizar que Estados Unidos mantenga una fuerte presencia militar en Polonia", reza el comunicado, que reconoce a Polonia haber "demostrado tanto la capacidad como la determinación para defenderse". "Otros aliados de la OTAN deberían seguir su ejemplo", ha apostillado el portavoz del Pentágono, que ha apuntado que "el departamento proporcionará más información en el momento y lugar oportunos".