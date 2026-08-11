Perú convoca al embajador de Rusia para pedir información sobre sus connacionales en la guerra con Ucrania

El ministro de Exteriores de Perú, Carlos Espá, durante su reunión con el embajador de Rusia en el país andino, Alekséi Ushakov - MINISTERIO DE EXTERIORES DE PERÚ EN X

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Perú ha convocado al embajador de Rusia en el país andino, Alekséi Ushakov, para pedirle información sobre los ciudadanos peruanos que han fallecido o desaparecido mientras luchaban del lado de Moscú en la guerra con Ucrania.

En ella, el ministro de Exteriores peruano, Carlos Espá, ha trasladado a Ushakov la "preocupación" de la presidenta del país, Keiko Fujimori, en aras de que "proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia" por, ha subrayado la cartera en un comunicado, "ser de justicia y un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce".

Del mismo modo, el órgano ministerial ha subrayado que Lima "no va a olvidar ni a despreocuparse de los peruanos, estén donde estén", por lo que ha instado a las autoridades rusas a brindar información "precisa y actualizada sobre la ubicación y situación en la que se encuentran" sus connacionales.

A la reunión también han concurrido representantes de las familias de los afectados, quienes han transmitido al embajador ruso su preocupación por la falta de información del Kremlin, según ha indicado el texto ministerial que asegura que la cartera ha sostenido "más de 25 reuniones de coordinación con las familias afectadas", así como enviado a un delegado especial a Moscú para indagar en el caso de los peruanos en Rusia, y contribuido a la repatriación de 27 connacionales.

En la víspera, el Gobierno peruano anunció que al menos once de sus ciudadanos habían fallecido, 114 estaban desaparecidos y tres habían sido "capturados" por el Ejército ucraniano, del total de 459 peruanos que luchaban en la guerra de Ucrania en favor de Rusia.