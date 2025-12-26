Petro defiende la "amnistía general" en Venezuela tras la excarcelación de unos 70 presos detenidos por las elecciones

Archivo - Opositores al Gobierno de Nicolás Maduro sostienen una pancarta con la leyenda "Liberen a todos los presos políticos" durante una manifestación convocada un día antes de la investidura del presidente - Jesus Vargas/dpa - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha defendido este jueves la aprobación de una "amnistía general" por parte de las autoridades de Venezuela, después de que el Gobierno de este país haya excarcelado a unas 70 personas que habían sido detenidas durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

"Una amnistía general y un diálogo entre todos los sectores de la sociedad de Venezuela para construir un gobierno que represente a todos y todas y genere la confianza en la democracia", ha declarado en su cuenta de la red social X, en respuesta al anuncio de la ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que ha apuntado a 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes liberados en distintos puntos del país.

El mandatario colombiano ha defendido además en la misma publicación que "no es de amenazas de las que hay que hablar sino de los caminos de la paz en Colombia, en Venezuela y en el Caribe", en un contexto de crecientes tensiones con la Administración de Donald Trump, incluyendo los ataques a supuestas narcolanchas, su anunciada pretensión de intervenir en territorio venezolano y la interceptación de petroleros sancionados que entren y salgan de las costas de Venezuela.

Los balances aportados por varias ONG venezolanas, entre ellas el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), difieren ligeramente pero todos apuntan a una cifra de entre 60 y 75 las personas excarceladas en las últimas horas y coinciden en que está lejos de "las 1.085 personas privadas de libertad por motivos políticos", que registra la asociación Justicia, Encuentro y Perdón.

Actualmente, según Foro Penal, 902 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela y 62 se encuentran en condición de desaparición forzada.