Petro dice que hará "lo mismo" que Trump en alusión a los aranceles del 50%

La presidenta de Honduras convoca con carácter "urgente" a los países de la CELAC para abordar las medidas de Trump respecto de la región

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha señalado este domingo que hará "lo mismo" que su homólogo estadounidense, Donald Trump, en alusión a la imposición de aranceles del 50 por ciento para entrar en el país norteamericano, anunciada este domingo en represalia por rechazar la llegada de dos aviones con migrantes deportados.

"Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50 por ciento de arancel para entrar a Estados Unidos, yo hago lo mismo", ha anunciado en su cuenta personal de la red social X, después de indicar que las autoridades del país trabajarán para reemplazar los productos estadounidenses, "cuyo precio subirá", por "producción nacional" y para "dirigir (sus) exportaciones" al resto del mundo. "Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos", ha señalado.

En una extensa declaración, el mandatario colombiano ha asegurado, dirigiéndose directamente a Trump, que "me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas. (...) Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad (...) No nos dominarás nunca. Se opone el guerrero que cabalgaba nuestras tierras, gritando libertad y que se llama (Simón) Bolívar. (...) Su bloqueo no me asusta".

"Si conoce alguien terco, ese soy yo, punto. Puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de Estado como hicieron con (el expresidente chileno Salvador) Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme, yo voy a otros lados", ha añadido.

Estas declaraciones llegan horas después de que el presidente estadounidense haya anunciado la imposición de aranceles del 25 por ciento de forma inmediata que pasarán al 50 por ciento en el plazo de una semana "sobre todos los bienes que lleguen a Estados Unidos" desde Colombia; "sanciones de visado contra todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del Gobierno colombiano", además de prohibir la entrada y revocar los visados de los "cargos del Gobierno colombiano y todos sus aliados y simpatizantes".

Todo ello en represalia por la decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de desautorizar la entrada de dos aviones con migrantes deportados de Estados Unidos defendiendo que "un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece" y porque se trataba de aviones militares. "En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta", planteó.

La mandataria de Honduras, Xiomara Castro, que ostenta de forma temporal la Presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ha convocado "con carácter urgente" a una reunión de dirigentes regionales en la que se abordarán cuestiones relacionadas con "migración, medio ambiente, y unidad latinoamericana y caribeña" y previsiblemente, las recientes medidas de la Administración Trump que están afectando a los países de la zona.

Según ha señalado Castro en un comunicado difundido en redes sociales, el presidente Petro ha confirmado su participación en este encuentro en formato híbrido, fijado para este jueves 30 de enero, directamente desde la capital hondureña, Tegucigalpa.