Petro propone a Delcy Rodríguez unir sus ejércitos para combatir la eventual alianza de 'Mordisco' y el ELN

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a unirse militarmente para combatir la eventual alianza entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la que Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', pretende hacer frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

"La alianza que propone el señor 'Iván Mordisco' no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión", ha expuesto el presidente colombiano este viernes en sus redes sociales, desde donde ha propuesto a Rodríguez esta unión para "desarmar y reducir al narco".

"Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión", ha dicho Petro, quien ha apelado a la unión de las fuerzas latinoamericanas para combatir a estos grupos "a pesar de la turbulencia creada con la invasión" estadounidense de Venezuela.

"Los ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie (...) América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos, de sus armas y de sus estados", ha afirmado Petro.

"Los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus estados", ha incidido en respuesta a un vídeo en el que 'Iván Mordisco' reaparecía para proponer a varios grupos armados, entre ellos el ELN con el que mantiene enconadas disputas en varios territorios, unirse para combatir la "amenaza regional" que supone la operación de Estados Unidos en Venezuela.

Asimismo, el presidente colombiano tiene previsto presentar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una demanda contra 'Iván Mordisco' por estos hechos, según ha confirmado su abogado a Caracol Radio.

En las últimas horas, 'Mordisco' ha pedido a varios grupos armados dejar atrás por el momento las "diferencias heredadas del pasado" para forjar un "gran bloque insurgente" con el que hacer frente "a los enemigos de la patria grande" tras el ataque estadounidense en suelo venezolano que se saldó con la muerte de un centenar de personas y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa.