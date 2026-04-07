Pezeshkian asegura que tanto él como "más de catorce millones" de iraníes están dispuestos a "sacrificar su vida"

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este martes que tanto él como "más de catorce millones" de iraníes están dispuestos a "sacrificar su vida", en plena ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, a pocas horas del fin del último ultimátum presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo.

"Más de catorce millones de valientes iraníes han declarado hasta ahora su disposición a sacrificar sus vidas para defender Irán", ha dicho el mandatario en un mensaje en sus redes sociales. "Yo también he sacrificado mi vida por Irán, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo", ha zanjado, sin más detalles. El país cuenta con más de 90 millones de habitantes.

El mensaje de Pezeshkian ha sido publicado después de que Trump reiterara el lunes su ultimátum a Teherán, que termina este martes y por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, al tiempo que amenazó con que el país entero "puede ser arrasado en una noche", incluidos ataques contra "cada puente" y "cada central nuclear".

Las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.