Pezeshkian denuncia que las amenazas de Trump son un "crimen de guerra masivo"

Archivo - El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante una reunión en Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado este viernes que las amenazas constantes del presidente estadounidense, Donald Trump, de mandar a Irán a la "Edad de Piedra" con nuevos ataques militares se tratan en sí de un "crimen de guerra masivo".

"¿Acaso amenazar con hacer retroceder a toda una nación a la Edad de Piedra no significa más que un crimen de guerra masivo? Esta fue la pregunta que le planteé a mi colega finlandés, que es jurista", ha indicado sobre una conversación telefónica que mantuvo este jueves con su homólogo de Finlandia, Alexander Stubb.

En este sentido, Pezeshkian ha lanzado una crítica a terceros países, al señalar que la historia "está plagada de ejemplos" de "quienes pagaron un alto precio por su silencio ante los criminales".

Stubb informó de la llamada en un mensaje en redes sociales en el que trataron la situación en Ormuz, incidiendo en que es encesario un alto el fuego y trabajar en una solución diplomática. "Pese a los desacuerdos es importante mantener el diálogo", recalcó el líder nórdico.

Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2.076 los muertos por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace más d un mes, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.