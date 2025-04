Pezeshkian dice que Irán "no busca un conflicto con ningún país" pero reitera que "no dudará en defenderse"

Rusia afirma que las diferencias sobre el programa nuclear iraní deben abordarse "únicamente a través de medios políticos y diplomáticos"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recalcado que Teherán "no busca un conflicto con ningún país", si bien ha afirmado que "no dudará en defenderse", en medio del repunte de las tensiones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con lanzar bombardeos contra el país centroasiático si no hay un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.

"Irán no busca una guerra con ningún Estado, pero no dudará en defenderse", ha trasladado Pezeshkian al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, durante una conversación telefónica en la que ha reiterado que Teherán "mantiene actividades nucleares con fines pacíficos". "El uso no pacífico de la energía nuclear no tiene cabida en la estrategia de seguridad y defensa", ha argumentado.

Así, ha expresado la disposición de Irán para participar en un diálogo destinado a rebajar las tensiones, proceso que "ha de estar anclado en los intereses mutuos y el respeto", al tiempo que ha hecho hincapié en que "las actividades nucleares iraníes siempre han estado sometidas a verificación", según un comunicado publicado por la Presidencia iraní.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha subrayado este mismo viernes que "el problema del asunto nuclear iraní debe ser resuelto y discutido únicamente a través de medios políticos y diplomáticos", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Todas las partes deben mostrar una contención absoluta y centrarse en los esfuerzos diplomáticos a la hora de discutir todos los asuntos", ha dicho.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió el lunes de que Estados Unidos recibirá "un duro golpe" si cumple la amenaza formulada por Trump, mientras que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sostuvo que "una amenaza abierta contra Irán de 'bombardeo' por parte de un jefe de Estado es una impactante afrenta a la esencia de la paz y la seguridad internacional".

El presidente estadounidense amenazó con "bombardeos" y "más aranceles" a Irán si no accede a firmar un acuerdo con Estados Unidos que garantice que no desarrollará armas nucleares. "Si no hay acuerdo, habrá bombardeos. Habrá bombardeos como no han visto jamás", dijo, poco después de que Pezeshkian afirmara que Teherán está abierto a contactos indirectos con Washington, descartando unas conversaciones directas.

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.