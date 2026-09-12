Pezeshkian pide a BRICS un frente común ante los ataques a instalaciones nucleares y para responder a sanciones

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en Nueva Delhi, India - Alexander Kazakov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha señalado ante los líderes de los BRICS, que engloba a China, Rusia, India y más países, que el grupo haga un frente común para denunciar los ataques a instalaciones nucleares y para contrarrestar las sanciones "unilaterales", en plena ofensiva de Estados Unidos contra el país centroasiático.

Así, el dirigente iraní ha reclamado "medidas prácticas para contrarrestar las sanciones unilaterales e inhumanas", incidiendo en que debe convertirse en "una prioridad" para el grupo que "debe ser una voz en favor de la justicia".

Pezeshkian ha pedido que los BRICS se opongan a la normalización de los ataques contra infraestructuras civiles y contra instalaciones nucleares. "Cualquier acción contra estos lugares constituye una amenaza directa para la paz y la seguridad internacionales", ha advertido en el marco de la reunión de líderes de los BRICS que se celebra en India.

También ha hecho referencia a la situación en Gaza y a la defensa del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, incidiendo en que resulta una "prueba seria" a la credibilidad y legitimidad de la gobernanza mundial, por lo que ha pedido un paso adelante de los BRICS para mantener un papel activo en este frente.

La reunión de los líderes de los BRICS en India se ha convertido en un foro internacional alternativo al de las potencias occidentales, en un momento en el que la guerra en Irán y su expansión por todo Oriente Próximo pone en jaque la estabilidad mundial y tiene impactos económicos que se hacen sentir en toda la comunidad internacional.