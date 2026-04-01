Pezeshkian, sobre la postura de EEUU: "¿Es 'America First' realmente una de las prioridades del Gobierno?"

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha cuestionado este miércoles que la Administración Trump esté cumpliendo con su política 'Estados Unidos primero' mientras lleva a cabo su ofensiva junto a Israel contra el país asiático, en una carta dirigida a los ciudadanos estadounidenses difundida horas antes del anuncio del jefe de la Casa Blanca.

"¿No es también cierto que Estados Unidos se ha sumado a esta agresión como representante de Israel, influenciado y manipulado por ese régimen? (...) ¿No es evidente que Israel pretende ahora luchar contra Irán hasta el último soldado estadounidense y el último dólar de los contribuyentes estadounidenses, trasladando la carga de sus delirios a Irán, a la región y a Estados Unidos en 'persecución de intereses ilegítimos'? ¿Es 'America First' realmente una de las prioridades del Gobierno estadounidense hoy en día?", ha declarado el mandatario en una misiva de cuatro páginas publicada en sus redes sociales.

Pezeshkian, que ha apuntado a que Israel "busca desviar la atención mundial de sus crímenes contra los palestinos" con el conflicto en curso, ha invitado a la ciudadanía de Estados Unidos a "mirar más allá de la maquinaria de desinformación", asegurando que ésta es "parte integral" de la ofensiva lanzada el pasado 28 de diciembre contra territorio iraní.

En su lugar, ha proseguido, estos deben "hablar con quienes han visitado Irán". "Observen a los numerosos inmigrantes iraníes de gran talento que se formaron en Irán y que ahora imparten clases e investigan en las universidades más prestigiosas del mundo, o contribuyen al desarrollo de las empresas tecnológicas más avanzadas de Occidente", ha dicho al respecto, antes de preguntar si "concuerdan estas realidades con las distorsiones que se les cuentan sobre Irán y su pueblo".

"Hoy, el mundo se encuentra en una encrucijada. Seguir por el camino de la confrontación es más costoso e inútil que nunca. La elección entre la confrontación y el diálogo es real y trascendental; su resultado determinará el futuro de las generaciones venideras", ha advertido el mandatario en la misiva, destacando que "a lo largo de sus milenios de orgullosa historia, Irán ha sobrevivido a muchos agresores". "De ellos solo quedan nombres mancillados en la historia, mientras que Irán perdura: resistente, digno y orgulloso", ha agregado.

Pezeshkian ha difundido esta carta abierta poco antes de que el inquilino de la Casa Blanca se dirija a la nación estadounidense para ofrecer una "actualización importante" sobre la guerra de Irán en el medio de las especulaciones sobre una posible incursión a la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros del país asiático.