Pezeshkian responde a Macron que no es Irán quien "inició esta atroz guerra"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha insistido en que su país "no inició esta atroz guerra", respondiendo a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que le ha pedido poner fin a los ataques iraníes en Oriente Próximo.

"Hablar de poner fin a la guerra no tiene sentido hasta que nos aseguremos de que no habrá más ataques en nuestro territorio en el futuro", ha defendido en redes sociales, donde se ha referido a la conversación telefónica mantenida con el jefe del Elíseo.

Previamente, debe "ponerse fin al uso de bases estadounidenses en la región contra Irán, con el propósito de perturbar nuestras relaciones con nuestros vecinos", ha indicado Pezeshkian.

El mandatario ha subrayado que no puede alcanzarse la paz y la estabilidad regional "si se ignora la invasión sionista-estadounidense" de Irán y en este sentido, ha asegurado que Teherán "no se rendirá ante los matones". "La defensa contra una invasión es un derecho natural, y en eso somos buenos", ha destacado.

Pezeshkian ha denunciado que "iniciar una guerra con fines de conquista, basándose en información falsa, es un acto medieval en el siglo XXI", en alusión a las acusaciones de Israel y de Estados Unidos --que el pasado 28 de febrero lanzaron una ofensiva sorpresa contra el país asiático, matando al entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei-- sobre el desarrollo de armas nucleares por parte de la República Islámica.

Por ello, ha indicado que espera "que la comunidad internacional condene esta invasión y convenza a los invasores de que respeten el Derecho Internacional".

Estas declaraciones llegan después de que haya mantenido una conversación telefónica con su par francés, quien le ha pedido que "ponga fin inmediatamente a los inaceptables ataques" que Teherán está llevando a cabo en la región "ya sea directamente o a través de grupos afines, entre ellos Líbano e Irak".

"La escalada descontrolada a la que asistimos está sumiendo a toda la región en el caos, con graves consecuencias hoy y en los años venideros", ha reflexionado Macron en un mensaje publicado en sus redes sociales, agregando que "el pueblo iraní, al igual que los pueblos de toda la región, está pagando el precio".

Cabe recordar que el pasado viernes el propio Macron confirmó la muerte del suboficial francés Arnaud Frion en un ataque iraní contra una base internacional en la provincia de Erbil, en el Kurdistán iraquí.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.