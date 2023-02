El PKK declara un alto el fuego unilateral a causa de los terremotos en Turquía

Trabajos de búsqueda y rescate en la ciudad turca de Antakya tras los terremotos en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria - Anne Pollmann/dpa

El grupo recalca que la decisión es válida "hasta que el dolor de nuestro pueblo sea aliviado y sus heridas sean sanadas"



MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha declarado un alto el fuego unilateral en Turquía a causa de los terremotos registrados el lunes en el sur del país, cerca de la frontera con Siria, que han dejado hasta la fecha más de 21.000 muertos en ambos países.

El copresidente del Consejo Ejecutivo de la Confederación de los Pueblos del Kurdistán (KCK) Cemil Bayik, quien es además uno de los cofundadores del PKK y alto cargo del grupo, ha pedido a "todas las fuerzas que llevan a cabo acciones militares" que "detengan las acciones militares en Turquía".

"Hemos decidido no actuar a menos que el Estado turco nos ataque. Nuestra decisión será válida hasta que el dolor de nuestro pueblo sea aliviado y sus heridas sean sanadas", ha manifestado, sin especificar una fecha concreta, tal y como ha recogido la agencia kurda de noticias ANF, vinculada al grupo armado. "La actitud del Estado turco será clave en nuestra decisión", ha dicho.

El Ejército turco ha intensificado durante los últimos meses sus operaciones contra el PKK --al que considera un grupo terrorista-- tanto en el sureste del país como en el norte de Irak, ambos de mayoría kurda, desde que quedó roto el alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado en julio de 2015.

Bayik ha resaltado que los terremotos han causado "un gran desastre" y ha manifestado que la población "se encuentra en circunstancias muy difíciles" en las zonas afectadas". "En particular, la gente sufre mucho más a causa de las políticas llevadas a cabo por el invasor y asesino Estado turco", ha denunciado.

Así, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha lamentado que "miles de personas están aún bajo los escombros". "Estamos en invierno. Hay lluvia y hace frío. Si no son rescatadas cuanto antes, podrían morir de frío. Todo el mundo debería movilizar todos sus recursos. Todo el mundo debe movilizarse para salvar a nuestro pueblo. Todo el mundo, especialmente las instituciones democráticas, deben movilizarse", ha reseñado.

"Desafortunadamente, los terremotos pasan en todas partes, en todo el mundo. Lo importante es que muchos países están adoptando precauciones ante los terremotos para sufrir menos daños y pérdidas", ha explicado el alto cargo del PKK, que ha criticado que "en Turquía estos desastres pasan porque no se toman medidas".

En este sentido, ha recordado que el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, "lleva 20 años en el poder, gestionando el Estado". "Se debieron haber tomado precauciones, pero el AKP no adoptó medidas. No actuó a favor de la población. Se han recaudado tasas durante años para los terremotos, pero nadie sabe qué ha pasado con ellas", ha sostenido.

"El Estado turco ha usado todos sus medios para masacrar al pueblo kurdo en el Kurdistán. Han gastado millones de dólares en esto", ha denunciado, al tiempo que ha criticado que "durante su mandato, (el AKP) ha desarrollado el robo, la corrupción y el saqueo y ha hecho que los ricos sean más ricos y que la gente sea cada día más pobre".

Bayik ha hecho hincapié en que "hay terremotos en muchas partes del mundo" y ha puesto como ejemplo el caso de Japón. "Allí no se derrumban tantos edificios ni hay tantas muertes porque lo abordan con seriedad y toman precauciones. Por ello no hay tanto dolor cuando tiene lugar un terremoto", ha dicho, antes de incidir en que, si Ankara hubiera adoptado "precauciones", no habría "miles de edificios destruidos y ciudades y aldeas derrumbadas".

Por otra parte, ha criticado la decisión del Parlamento de aprobar el estado de emergencia durante diez meses en las diez provincias afectadas por los terremotos, muchas de las cuales acogen a una importante población kurda, y ha puntualizado que el objetivo es "encubrir el terremoto". "El Gobierno quiere suprimir el dolor y las lágrimas de la gente para que el dolor y los gritos no lleguen más allá", ha argumentado.

"Ha movilizado a la prensa para que nadie escuche lo que está pasando. Están desarrollando propaganda para engañar a los pueblos del mundo. Esconden mucha gente. Hacen que parezca que están ayudando a la gente en todas partes, pero es mentira. Los medios independientes revelarán sus mentiras. Quieren evitar la ayuda enviada por la gente a las zonas afectadas y quieren evitar la cooperación entre pueblos", ha señalado.

"Quieren poner a su servicio la ayuda enviada por la gente y desde otros lugares del mundo, por lo que los kurdos y los turcos deben seguir cooperando de todas las formas posibles y no permitir que el Gobierno se interponga", ha zanjado Bayik, siempre según las informaciones recogidas por la agencia ANF.

Las autoridades de Turquía han elevado este viernes a más de 18.300 los muertos a causa de los terremotos, mientras que en Siria han muerto cerca de 3.300 personas, según los últimos balances facilitados por el Gobierno de Siria y la Defensa Civil Siria, conocida como 'cascos blancos', que opera en las zonas del noroeste controladas por los rebeldes.