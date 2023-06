La plantilla del 'Journal du Dimanche' inicia un paro de 24 horas por el pasado ultraderechista de su nuevo director

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del destacado semanario francés 'Le Journal du Dimanche' se ha declarado este domingo en huelga como protesta por la elección de Geoffroy Lejeune, vinculado a publicaciones condenadas por racismo y simpatizante declarado de la ultraderecha, como su nuevo director.

Lejeune, partidario del político ultraderechista Éric Zemmour, ejercía hasta ahora como jefe editorial del polémico magacín 'Valeurs Actuelles', una publicación cuyo director, Erik Monjalous, y su redactor Laurent Jullien fueron condenados el año pasado por "agravio racista" tras sacar una caricatura de la diputada negra Danièle Obono, del partido La Francia Insumisa, como si fuera una esclava. Lejeune no se vio afectado por los procedimientos.

"Un movimiento de huelga dentro del 'Journal du Dimanche' nos impide publicar su edición del 25 de junio de 2023 tanto en su versión digital como en su versión en papel. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas", se excusa en la página web del semanario su plantilla, que aprobó la decisión con un 98 por ciento de aprobación.

La redacción pidió el sábado a la dirección del semanario, controlado por Vincent Bolloré, que desistiera en su decisión de designar a Lejeune como director; una "línea roja" para la plantilla, que se niega "a ser dirigida por un hombre cuyas ideas están en total contradicción con los valores de la publicación".

La plantilla teme que con el 'Journal du Dimanche' ocurra lo mismo que otros medios bajo control de Bolloré, como Cnews: la entrada de 'plumas' afines a la ultraderecha y un éxodo de redactores contrarios a la línea editorial.

La ministra francesa de Cultura, Rima Abdul Malak, ha declarado este mismo domingo que el nombramiento de Lejeune como director del conocido coloquialmente como 'JDD' es una situación "alarmante" en lo que concierne a sus "valores republicanos". "Hoy me he levantado sin mi ritual de leer el 'JDD'. Entiendo que, con la ley en la mano, puede ser lo que quiera, pero cómo no alarmarme", ha hecho saber.

La huelga del medio ha recibido el respaldo de una treintena de asociaciones de periodistas de los principales medios del país, incluidos 'Le Monde', France Télévisions, 'Le Figaro', 'Le Parisien', 'Libération', Radio France e incluso Paris Match -- el destino del hasta ahora director del JDD, Jérôme Béglé --, quienes han condenado también el nombramiento de Lejeune.

"El nombramiento de Lejeune, antiguo responsable editorial del semanario de extrema derecha 'Valeurs Actuelles', cuyo odioso contenido ha sido condenado por los tribunales, es incompatible con los valores que el 'Journal' ha exhibido durante los últimos 75 años", lamentan