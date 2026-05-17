La Policía alemana ordena la evacuación de 30.000 personas en el sur del país tras encontrar una bomba de la IIGM

Imagen de archivo de la Policía alemana - Thomas Frey/dpa

STUTTGART 17 May. (DPA/EP) -

Unas 30.000 personas han recibido la orden de evacuar sus hogares tras el hallazgo de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Pforzheim, en el estado suroccidental de Baden-Wuerttemberg, según ha confirmado este domingo la Policía local.

La bomba, un HC-4000 que pesa 1,8 toneladas, la mayoría material explosivo, será desactivada hoy mismo, y los bomberos están comprobando que todos los residentes hayan abandonado la zona de evacuación, según un portavoz policial, tras el hallazgo del artefacto en unas obras de construcción en la zona este de la ciudad, situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Stuttgart.

La bomba no representa un "peligro inmediato para la población", según declararon las autoridades municipales en un comunicado el viernes, pero de todas formas se ha definido una zona de exclusión con un radio de 1,5 kilómetros mientras bomberos, policía y expertos en desactivación de explosivos se preparaban para desactivar la bomba este domingo.